استهدفت كتيبة صواريخ قرب حمص.. غارات إسرائيلية على وسط سوريا

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نفذت طائرات إسرائيلية، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، غارات على موقع عسكري في وسط ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد عن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت "كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في . ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.وتأتي هذه الغارات غداة مقتل ثلاثة أشخاص في محيط مدينة درعا بجنوب البلاد جراء غارات، قال الجيش إنها استهدفت "أهدافا عسكرية".وأعلنت الأسبوع الماضي أنّها شنّت جوية على دمشق استهدفت مقرا لحركة الجهاد ، قال المرصد إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.وإثر إطاحة فصائل معارضة الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول الماضي، شنّت مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد وجوية في أنحاء ، قالت إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.(سكاي نيوز)