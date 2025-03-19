ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأميركا في "غرفة الطعام"

علق ديمتري ميدفيديف رئيس مجلس الأمن الروسي على المكالمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إنها أظهرت أن هناك فقط موسكو وواشنطن "في غرفة الطعام" وأنهما يتناولان "شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".

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وقال ميدفيديف في منشور على منصة "إكس": "أكدت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب، فكرة شائعة وهي أنه لا يوجد سوى وأميركا في غرفة الطعام".

وأضاف: "تتضمن الطعام مقبلات خفيفة مثل: كرنب بروكسل، وسمك وبطاطا مقلية على الطريقة البريطانية، وديك فرنسي لكن الطبق هو شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".



وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين بوتين وترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين الثنائية الأميركية الروسية. (سبوتنيك)