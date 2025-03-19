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ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأميركا في "غرفة الطعام"

Lebanon 24
19-03-2025 | 00:36
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علق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على المكالمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إنها أظهرت أن هناك فقط موسكو وواشنطن "في غرفة الطعام" وأنهما يتناولان "شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".
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وقال ميدفيديف في منشور على منصة "إكس": "أكدت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب، فكرة شائعة وهي أنه لا يوجد سوى روسيا وأميركا في غرفة الطعام".
 
وأضاف: "تتضمن قائمة الطعام مقبلات خفيفة مثل: كرنب بروكسل، وسمك وبطاطا مقلية على الطريقة البريطانية، وديك فرنسي لكن الطبق الرئيسي هو شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".

وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين بوتين وترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأميركية الروسية. (سبوتنيك) 
 
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