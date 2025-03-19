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عربي-دولي

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية وسط تصاعد القتال في غزة

Lebanon 24
19-03-2025 | 00:39
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كشفت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، عن مشاورات أمنية طارئة من المقرر أن يعقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الساعات الـ24 المقبلة، وذلك في ظل الاستئناف التدريجي للقتال في قطاع غزة.  
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وأوضحت القناة أن هذه المشاورات تهدف إلى تحديد الأهداف العسكرية المحتملة في غزة، مع تجنب تعريض حياة الرهائن للخطر. وأضافت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن الضربات الجوية التي نُفذت حتى الآن استهدفت مواقع خالية من الرهائن.  

وأشارت القناة إلى أن المسؤولين الأمنيين شددوا على ضرورة مراعاة المخاطر المحتملة خلال استئناف العمليات العسكرية. ونقلت عن مصادر أمنية قولها: "هناك دائمًا عنصر غير معروف، ولا يمكننا الإحاطة بكل شيء".  

في السياق ذاته، أكدت القناة أن الحكومة الإسرائيلية قررت مواصلة القصف على غزة ما لم تُبدِ حماس استعدادًا واضحًا للإفراج عن الرهائن. كما أوضحت أن إسرائيل طلبت من الوسطاء تقديم دليل ملموس على جدية حماس في التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.  

وكان نتنياهو قد صرّح، في وقت سابق، بأن المفاوضات لن تستمر إلا في ظل استمرار العمليات العسكرية، مشددًا على أن الضغوط العسكرية ستدفع حماس إلى العودة لطاولة المفاوضات. (ارم نيوز)
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