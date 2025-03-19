نتنياهو يعقد مشاورات أمنية وسط تصاعد القتال في غزة

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كشفت 12 العبرية، الثلاثاء، عن مشاورات أمنية طارئة من أن يعقدها رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، خلال الساعات الـ24 المقبلة، وذلك في ظل الاستئناف التدريجي للقتال في قطاع غزة.وأوضحت أن هذه المشاورات تهدف إلى تحديد الأهداف المحتملة في غزة، مع تجنب تعريض حياة الرهائن للخطر. وأضافت أن الأمنية أكدت أن الضربات الجوية التي نُفذت حتى الآن استهدفت مواقع خالية من الرهائن.وأشارت إلى أن المسؤولين الأمنيين شددوا على ضرورة مراعاة المخاطر المحتملة خلال استئناف العمليات . ونقلت عن مصادر أمنية قولها: "هناك دائمًا عنصر غير معروف، ولا يمكننا الإحاطة بكل شيء".في السياق ذاته، أكدت أن الحكومة قررت مواصلة القصف على غزة ما لم تُبدِ حماس استعدادًا واضحًا للإفراج عن الرهائن. كما أوضحت أن طلبت من الوسطاء تقديم دليل ملموس على جدية حماس في التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.وكان نتنياهو قد صرّح، في وقت سابق، بأن المفاوضات لن تستمر إلا في ظل استمرار العمليات ، مشددًا على أن الضغوط ستدفع حماس إلى العودة لطاولة المفاوضات. (ارم نيوز)