ترامب استقبل طحنون بن زايد في البيت الأبيض

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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الليلة في البيت الأبيض، رحبت بحرارة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اجتماعات وعشاء عدد من المسؤولين البارزين". استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الليلة في البيت الأبيض، رحبت بحرارة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اجتماعات وعشاء عدد من المسؤولين البارزين".

وأضاف ترامب: "جسدت هذه الأمسية الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة المتينة بين بلدينا".



وقال الرئيس الأميركي إنه "لطالما كانت دولة الإمارات المتحدة والولايات المتحدة شريكتين في العمل على تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم".



وأكد ترامب أن المناقشات "تناولت سبل تعزيز شراكتنا لدفع مستقبلنا الاقتصادي والتكنولوجي قدما".

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على منصة "إكس"، إنه نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى ترامب، خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض.



وأضاف: "ركزت نقاشاتنا على مستقبل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط الصديقين، وتعزيز رؤيتنا المشتركة للازدهار والتقدم".



وتابع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "تؤكد دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع عبر تسريع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية، كون هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للنمو والتنمية المستدامة".



واعتبر أن "نهج قيادتي وسياستهما الاقتصادية تمثل حافزا مهما لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين". (سكاي نيوز عربية)