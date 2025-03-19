21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد إقامة طويلة في الفضاء.. رائدان من "ناسا" يعودان إلى الأرض
Lebanon 24
19-03-2025
|
01:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد رائدا الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز إلى الأرض في كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، الثلاثاء، قبالة ساحل فلوريدا، بعد 9 أشهر من تغير جدول مهمة كان من المفترض أن تستمر أسبوعاً تقريباً بسبب مشكلات فنية.
Advertisement
وتتوج عودتهما مهمة فضائية
طويلة
كانت محفوفة بحالة من عدم اليقين والمشكلات الفنية منها أعطال في المركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ".
انطلق
ويلمور ووليامز، وهما من رواد الفضاء المخضرمين في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، داخل المركبة "كرو دراجون" (Crew Dragon) مع رائدي فضاء آخرين، هما نيك هيج وألكسندر جوربونوف، من المختبر المداري في الساعة 1:05
صباحاً
بتوقيت شرق
الولايات المتحدة
(0505 بتوقيت جرينتش) في رحلة مدتها 17 ساعة إلى الأرض.
عاد الطاقم المكون من أربعة أفراد، والذي كان رسمياً جزءاً من مهمة
تغيير
رواد الفضاء المهمة "كرو-9" التابعة لناسا، إلى الغلاف الجوي للأرض في نحو الساعة 5:45 مساء بتوقيت شرق
الولايات المتحدة
. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
ناسا تحدد موعدا جديدا لعودة روادها "العالقين" في المحطة الفضائية إلى الأرض
Lebanon 24
ناسا تحدد موعدا جديدا لعودة روادها "العالقين" في المحطة الفضائية إلى الأرض
19/03/2025 12:33:52
19/03/2025 12:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة للغاية.. رائدة ناسا توثق لحظة أثناء "سيرها" في الفضاء!
Lebanon 24
صورة نادرة للغاية.. رائدة ناسا توثق لحظة أثناء "سيرها" في الفضاء!
19/03/2025 12:33:52
19/03/2025 12:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول "الطاقم البديل" لحل أزمة رائدي الفضاء العالقين
Lebanon 24
وصول "الطاقم البديل" لحل أزمة رائدي الفضاء العالقين
19/03/2025 12:33:52
19/03/2025 12:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق النسخة الثانية من "مسار الفضاء": لتشجيع الابتكار في قطاع الفضاء في السعودية
Lebanon 24
إطلاق النسخة الثانية من "مسار الفضاء": لتشجيع الابتكار في قطاع الفضاء في السعودية
19/03/2025 12:33:52
19/03/2025 12:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
"هجومٌ بري جديد".. هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ غزة
Lebanon 24
"هجومٌ بري جديد".. هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ غزة
06:23 | 2025-03-19
19/03/2025 06:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُحزن جدّاً... غارة إسرائيليّة قتلت زوجته الحامل وابنه معاً!
Lebanon 24
فيديو مُحزن جدّاً... غارة إسرائيليّة قتلت زوجته الحامل وابنه معاً!
06:22 | 2025-03-19
19/03/2025 06:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دمشق تتّهمه.. هل يُشارك "حزب الله" فعلاً في المعارك ضدّ الجيش السوريّ؟
Lebanon 24
دمشق تتّهمه.. هل يُشارك "حزب الله" فعلاً في المعارك ضدّ الجيش السوريّ؟
06:00 | 2025-03-19
19/03/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة
Lebanon 24
أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة
05:51 | 2025-03-19
19/03/2025 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يمكن القبول بمطالب الكرملين".. أوروبا ترفض وقف تسليح أوكرانيا
Lebanon 24
"لا يمكن القبول بمطالب الكرملين".. أوروبا ترفض وقف تسليح أوكرانيا
05:37 | 2025-03-19
19/03/2025 05:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
Lebanon 24
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
14:20 | 2025-03-18
18/03/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
11:03 | 2025-03-18
18/03/2025 11:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
10:41 | 2025-03-18
18/03/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
Lebanon 24
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
07:18 | 2025-03-18
18/03/2025 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
17:09 | 2025-03-18
18/03/2025 05:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:23 | 2025-03-19
"هجومٌ بري جديد".. هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ غزة
06:22 | 2025-03-19
فيديو مُحزن جدّاً... غارة إسرائيليّة قتلت زوجته الحامل وابنه معاً!
06:00 | 2025-03-19
دمشق تتّهمه.. هل يُشارك "حزب الله" فعلاً في المعارك ضدّ الجيش السوريّ؟
05:51 | 2025-03-19
أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة
05:37 | 2025-03-19
"لا يمكن القبول بمطالب الكرملين".. أوروبا ترفض وقف تسليح أوكرانيا
05:15 | 2025-03-19
بالفيديو.. آلاف الإسرائيليين يخرجون في تظاهرات حاشدة بالقدس ضد حكومة نتنياهو
فيديو
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
19/03/2025 12:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
00:53 | 2025-03-19
19/03/2025 12:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
19/03/2025 12:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24