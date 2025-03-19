بعد إقامة طويلة في الفضاء.. رائدان من "ناسا" يعودان إلى الأرض

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عاد رائدا الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز إلى الأرض في كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، الثلاثاء، قبالة ساحل فلوريدا، بعد 9 أشهر من تغير جدول مهمة كان من المفترض أن تستمر أسبوعاً تقريباً بسبب مشكلات فنية.وتتوج عودتهما مهمة فضائية كانت محفوفة بحالة من عدم اليقين والمشكلات الفنية منها أعطال في المركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ".ويلمور ووليامز، وهما من رواد الفضاء المخضرمين في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، داخل المركبة "كرو دراجون" (Crew Dragon) مع رائدي فضاء آخرين، هما نيك هيج وألكسندر جوربونوف، من المختبر المداري في الساعة 1:05 بتوقيت شرق (0505 بتوقيت جرينتش) في رحلة مدتها 17 ساعة إلى الأرض.عاد الطاقم المكون من أربعة أفراد، والذي كان رسمياً جزءاً من مهمة رواد الفضاء المهمة "كرو-9" التابعة لناسا، إلى الغلاف الجوي للأرض في نحو الساعة 5:45 مساء بتوقيت شرق . (الشرق)