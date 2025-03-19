منع التجمعات في إسطنبول.. وتقييد الوصول لمنصات تواصل في تركيا

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أصدر والي إسطنبول أمرا، صباح الأربعاء، بحظر التجمعات والتظاهرات في التركية لمدة 4 أيام.ومن جهة أخرى، قالت مراقبة الإنترنت ‭)‬نت بلوكس‭(‬ إن تركيا قيدت من منصات التواصل الاجتماعي، ومنها "إكس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، الأربعاء.وجاء ذلك في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، على خلفية "تحقيقات في قضية فساد". (سكاي عربية)