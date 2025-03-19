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منع التجمعات في إسطنبول.. وتقييد الوصول لمنصات تواصل في تركيا

Lebanon 24
19-03-2025 | 02:10
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أصدر والي إسطنبول أمرا، صباح الأربعاء، بحظر التجمعات والتظاهرات في المدينة التركية لمدة 4 أيام. 
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ومن جهة أخرى، قالت منظمة مراقبة الإنترنت ‭)‬نت بلوكس‭(‬ إن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ومنها "إكس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، الأربعاء.

وجاء ذلك في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، على خلفية "تحقيقات في قضية فساد". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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