بعد مكالمة بوتين وترامب.. شيطان التفاصيل يطل برأسه

لا شك أن مقولة "الشيطان يكمن في التفاصيل" ستشكل عقدة مهمة خلال المحادثات المقبلة بين الروس والأميركيين في جدة.



فقد أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن المحادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بين وأوكرانيا ستستمر يوم الأحد في مدينة جدة الساحلية بالسعودية.

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كما أوضح ويتكوف، وهو أحد المقربين الرئيسيين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" أن الشيطان يكمن في التفاصيل، مضيفا أن "بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية، من دون إيضاح المزيد حول الاجتماع المرتقب".



مكالمة ترامب بوتين

إلا أن ملامح تلك التفاصيل أو شياطينها أطلت برأسها بعد المكالمة التي جمعت لأكثر من ساعتين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.



ففيما أعلن الكرملين أمس أن بوتين طالب نظيره الأميركي بـ"وقف كامل" للمساعدة الغربية لأوكرانيا، نفى ترامب التطرق لتلك المسألة.



وقال في مقابلة مع فوكس نيوز مساء أمس إنه لم يتم التطرق إلى مسألة المساعدات .

كما أوضح الكرملين أنه تم التشديد خلال المكالمة على أن الشرط الأساسي لمنع تصعيد النزاع والعمل على حله بالسبل السياسية والدبلوماسية، ينبغي أن يكون الوقف الكامل لتزويد كييف بالمعلومات" الاستخباراتية أيضاً، وهو ما لم يتطرق إليه ترامب في تصريحاته كذلك.



كذلك أشارت الرئاسة الروسية إلى أن "الجانب الروسي شدد خلال المكالمة على عدد من النقاط الأساسية التي تتصل بالمراقبة الفعلية لوقف محتمل لإطلاق النار على خط الجبهة، وضرورة وضع حد للتعبئة الإلزامية في أوكرانيا ولإعادة تسليح القوات الأوكرانية".



الطاقة أم كل البنى التحتية؟

إلى ذلك، أوضحت موسكو أن بوتين وافق على وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، ليطل ويتكوف لاحقا مؤكدا أن الهدنة التي وافق عليها بوتين لمدة 30 يوماً تشكل الطاقة وكافة البنى التحتية.

علماً أن الكرملين لم يذكر ذلك بوضوح.



إذا كل تلك التباينات، قد تشي بأن "الشيطان فعلاً يكمن في التفاصيل".