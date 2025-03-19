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عربي-دولي

هزًات ارتدادية تقلق سكان محافظة كاتنزارو جنوب ايطاليا

Lebanon 24
19-03-2025 | 02:15
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تستمر الأرض بالارتجاج في مقاطة كاتنزارو في جزيرة صقيلية بعد الهزة الذي ضربتها وبلغت  قوتها 3.4 على مقياس ريختر. 
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ويعود هذا الارتجاج، حسب  المعهد الايطالي للجيوفيزياء والبراكين، الى الهزات الارتدادية للزلزال الذي وقع على عمق 9 كيلومترات. وقد قضى عشرات الالاف ليلتهم خارج المنازل خوفا من هزات جديدة .
في الاسبوع الماضي ضربت هزات متتالية منطقة كامبي فلغراي بالقرب من مدينة نابولي جنوب ايطاليا.
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