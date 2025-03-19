هزًات ارتدادية تقلق سكان محافظة كاتنزارو جنوب ايطاليا

تستمر الأرض بالارتجاج في مقاطة كاتنزارو في صقيلية بعد الهزة الذي ضربتها وبلغت قوتها 3.4 على مقياس ريختر.

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ويعود هذا الارتجاج، حسب المعهد الايطالي للجيوفيزياء والبراكين، الى الهزات الارتدادية للزلزال الذي وقع على عمق 9 كيلومترات. وقد قضى عشرات الالاف ليلتهم خارج المنازل خوفا من هزات جديدة .

في الماضي ضربت هزات متتالية منطقة كامبي فلغراي بالقرب من مدينة نابولي جنوب ايطاليا.