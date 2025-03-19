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عربي-دولي

تواصلوا مع لبنانيين وخططوا لإغتيال الشرع ومُهاجمة مقام السيدة زينب.. هذا ما كانت تنوي خلية لداعش فعله (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2025 | 03:18
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نشرت وزارة الداخلية السورية مقطع فيديو يظهر اعترافات أحد أفراد خلية تابعة لتنظيم "داعش"، قالت انها كانت تخطط لتنفيذ هجوم على مقام السيدة زينب في دمشق. وأوضحت الوزارة أن الهدف كان زعزعة الأمن في سوريا واستهداف الأقليات.

وخططت الخلية، بحسب الفيديو، في البداية لتفجير سيارة مفخخة في معلولا، ولكن العملية فشلت بسبب التشديد الأمني، بعدها، خططوا لتنفيذ 3 عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وأكد أحد المتهمين أنه تواصل مع لبنانيين لتفجير العبوات داخل المقام بهدف إثارة الفتنة.

وأشارت الداخلية السورية: "كانت الخطة تقضي بتنفيذ 2 من عناصر الخلية التفجير ‏في المقام، ويتنكر الثالث كصحافي في حال قدوم الرئيس أحمد الشرع ‏وتجمّع الناس، وينفّذ التفجير".(الجديد)

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