تواصلوا مع لبنانيين وخططوا لإغتيال الشرع ومُهاجمة مقام السيدة زينب.. هذا ما كانت تنوي خلية لداعش فعله (فيديو)

المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية يقدم الفيلم المرئي:
في قبضة الأمن المصير المحتوم
إدارة الأمن العام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات تلقي القبض على خلية إجرامية حاولت التفجير في معلولا والسيدة زينب ومتورطة بمقتل القائد أبو ماريا القحطاني
شاهد عبر يوتيوب:https://t.co/MCstwQPJEJ
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) March 18, 2025
المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية يقدم الفيلم المرئي:
في قبضة الأمن المصير المحتوم
إدارة الأمن العام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات تلقي القبض على خلية إجرامية حاولت التفجير في معلولا والسيدة زينب ومتورطة بمقتل القائد أبو ماريا القحطاني
شاهد عبر يوتيوب:https://t.co/MCstwQPJEJ