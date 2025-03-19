تواصلوا مع لبنانيين وخططوا لإغتيال الشرع ومُهاجمة مقام السيدة زينب.. هذا ما كانت تنوي خلية لداعش فعله (فيديو)

نشرت وزارة مقطع فيديو يظهر اعترافات أحد أفراد خلية تابعة لتنظيم "داعش"، قالت انها كانت تخطط لتنفيذ هجوم على مقام السيدة زينب في دمشق. وأوضحت أن الهدف كان زعزعة الأمن في واستهداف الأقليات.



وخططت الخلية، بحسب الفيديو، في البداية لتفجير سيارة مفخخة في معلولا، ولكن العملية فشلت بسبب التشديد الأمني، بعدها، خططوا لتنفيذ 3 عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وأكد أحد المتهمين أنه تواصل مع لبنانيين لتفجير العبوات داخل المقام بهدف إثارة الفتنة.



وأشارت السورية: "كانت الخطة تقضي بتنفيذ 2 من عناصر الخلية التفجير ‏في المقام، ويتنكر الثالث كصحافي في حال قدوم الرئيس أحمد الشرع ‏وتجمّع الناس، وينفّذ التفجير".(الجديد)





الإعلامي في وزارة يقدم الفيلم المرئي:



في قبضة الأمن المصير المحتوم



إدارة الأمن العام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات تلقي القبض على خلية إجرامية حاولت التفجير في معلولا والسيدة زينب ومتورطة بمقتل القائد أبو ماريا القحطاني

شاهد عبر يوتيوب:https://t.co/MCstwQPJEJ — وزارة (@syrianmoi) March 18, 2025 Advertisement