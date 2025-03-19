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عربي-دولي
حماس تجدد التأكيد: لم نغلق باب التفاوض ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف العدوان
Lebanon 24
19-03-2025
|
03:32
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جددت حركة حماس تأكيدها الاستعداد للتفاوض، على الرغم من الغارات
الإسرائيلية
العنيفة على قطاع غزة منذ أمس الثلاثاء.
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وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، اليوم الأربعاء، إن "حماس لم تغلق باب التفاوض ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود
اتفاق
موقع من كل الأطراف".
"وقف العدوان"
كما أضاف أن "حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف العدوان وتنفيذ
اتفاق
وقف النار والبدء بالمرحلة الثانية" من الهدنة التي بدأ سريانها في 19 كانون الثاني الماضي، وفق ما نقلت
وكالة
فرانس برس.
وكانت حماس أوضحت أمس أنها أبدت مرونة خلال التفاوض، ووافقت على مقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وتعاملت معه بإيجابية.
في حين شدد رئيس الوزراء
الإسرائيلي
، بنيامين نتنياهو، أن الضربات الجوية على غزة "مجرد بداية"، مؤكدا ألا تفاوض بعد الآن إلا تحت النار.
بدوره، أكد وزير
الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس أن الجيش
الإسرائيلي
سيواصل عملياته "حتى تفهم حماس أن قواعد اللعبة تغيرت وأنها يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن أو تواجه فتح أبواب الجحيم".(العربية)
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