حماس تجدد التأكيد: لم نغلق باب التفاوض ونطالب بإلزام إسرائيل بوقف العدوان

Advertisement

جددت حركة حماس تأكيدها الاستعداد للتفاوض، على الرغم من الغارات العنيفة على قطاع غزة منذ أمس الثلاثاء.وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، اليوم الأربعاء، إن "حماس لم تغلق باب التفاوض ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود موقع من كل الأطراف"."وقف العدوان"كما أضاف أن "حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف العدوان وتنفيذ وقف النار والبدء بالمرحلة الثانية" من الهدنة التي بدأ سريانها في 19 كانون الثاني الماضي، وفق ما نقلت فرانس برس.وكانت حماس أوضحت أمس أنها أبدت مرونة خلال التفاوض، ووافقت على مقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وتعاملت معه بإيجابية.في حين شدد رئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو، أن الضربات الجوية على غزة "مجرد بداية"، مؤكدا ألا تفاوض بعد الآن إلا تحت النار.بدوره، أكد وزير يسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل عملياته "حتى تفهم حماس أن قواعد اللعبة تغيرت وأنها يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن أو تواجه فتح أبواب الجحيم".(العربية)