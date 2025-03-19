ممولة من سياسيين نافذين.. ترامب يصف الهجمات على "تسلا" بالإرهابية

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بشكل علني، دعمه لمقاضاة مرتكبي هجمات إطلاق النار والحرق العمد الأخيرة على سيارات "تسلا"، باعتبارها إرهابا محليا.وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء من دون تقديم دليل على مزاعمه: "عندما يتم القبض على الأشخاص أشعلوا النار على مركبات (تسلا)، فسوف تكتشفون أنهم يتقاضون أموالا من قبل أشخاص ذوي نفوذ سياسي كبير على اليسار".وعندما تم سؤاله عما إذا كان يعتقد أن أعمال التخريب يجب اعتبارها إرهابا محليا، أجاب: "بالتأكيد أعتقد ذلك".وكانت المدعية العامة الأميركية بام بوندي قد قالت في وقت سابق أمس الثلاثاء في بيان، إن "سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات (تسلا) لا تقل عن الإرهاب المحلي".وأضافت بوندي: "اتهمت وزارة العدل بالفعل من الجناة مع وضع ذلك في الاعتبار"، مشيرة إلى أن التحقيقات ستنظر أيضا في "هؤلاء يعملون خلف الكواليس لتنسيق وتمويل تلك الجرائم".وكان لسيارات "تسلا" في ولاية أوريغون قد تعرض لإطلاق نار، الخميس الماضي، للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط أعمال تخريب واحتجاجات مستمرة في أنحاء البلاد منذ أن أصبح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك شخصية رئيسية في إدارة ترامب.وتم إطلاق أكثر من 10 طلقات نارية حول السيارات الكهربائية في ضاحية تيغارد في بورتلاند، وفقا لإدارة الشرطة.وقالت الشرطة إن إطلاق النار تسبب في أضرار جسيمة للسيارات ونوافذ صالة العرض، بينما لم يصب أحد بأذى.(سكاي نيوز)