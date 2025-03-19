لوقف حرب غزة.. مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل

Advertisement

دعت مصر الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على ، للتوقف "فورا" عن هجماتها على قطاع غزة.جرى ذلك خلال اتصالات هاتفية الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع مسؤولين أوروبيين.وأمس الثلاثاء أجرى عبد العاطي اتصالات هاتفية مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية النرويج إسبين بارث إيد، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.وقال مصدر رسمي مصري إن الاتصالات ركزت على تجدد الهجوم على قطاع غزة، وتداعياته على استقرار .وأكد عبد العاطى أن العمليات الجديدة تعيد التوتر إلى ، وتعرقل المساعي الهادفة إلى التهدئة وإعادة الاستقرار.وشدد الوزير المصري على "ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي الضغط على ، للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين في قطاع غزة".كما أكد على ضرورة "قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار".(سكاي نيوز)