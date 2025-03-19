وزير الداخلية الفرنسي : لا نريد الحرب مع الجزائر

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أكد وزير الفرنسي برونو ريتايو أن "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متهما الأخيرة بأنها "هي من تهاجمنا"، وذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم، بحسب "فرانس برس".وقال : "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا"، داعيا الى "اعتماد ردّ متدرج" حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.على صعيد آخر، رفضت الاستئناف في إكس-ان-بروفانس اليوم طلب الجزائر عبد بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك "عواقب خطرة بشكل استثنائي".