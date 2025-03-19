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وزير الداخلية الفرنسي : لا نريد الحرب مع الجزائر

Lebanon 24
19-03-2025 | 05:00
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أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن باريس "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متهما الأخيرة بأنها "هي من تهاجمنا"، وذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال : "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا"، داعيا الى "اعتماد ردّ متدرج" حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.

على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف في إكس-ان-بروفانس اليوم طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك "عواقب خطرة بشكل استثنائي".
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