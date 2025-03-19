أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة

#عاجل ‼️ نكرر تحذيراتنا إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة بالأحمر وتحديدًا في بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة
⭕️من أجل أمنكم عليكم الإخلاء فورًا إلى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة وتلك الموجودة في مدينة خانيونس.
⭕️ بقائكم في المناطق المحددة… pic.twitter.com/BJd3hv9tKx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 19, 2025
#عاجل ‼️ نكرر تحذيراتنا إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة بالأحمر وتحديدًا في بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة
⭕️من أجل أمنكم عليكم الإخلاء فورًا إلى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة وتلك الموجودة في مدينة خانيونس.
⭕️ بقائكم في المناطق المحددة… pic.twitter.com/BJd3hv9tKx