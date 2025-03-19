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أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة

Lebanon 24
19-03-2025 | 05:51
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وجه الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أوامر بإخلاء "مناطق قتال خطيرة" شمال قطاع غزة وجنوبه، غداة استئنافه الحرب وشن غارات أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان قطاع غزة المتواجدين تحديدا في بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة".
 
واعتبر البيان أن هذه المناطق "مناطق قتال خطيرة".

وتابع: "من أجل أمنكم عليكم الإخلاء فورا إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة، وتلك الموجودة في مدينة خان يونس".
 
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