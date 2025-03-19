أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة

وجه الجيش ، الأربعاء، أوامر بإخلاء "مناطق قتال خطيرة" شمال وجنوبه، غداة استئنافه الحرب وشن غارات أسفرت عن مقتل مئات .





وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان المتواجدين تحديدا في بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان والجديدة".

واعتبر أن هذه المناطق "مناطق قتال خطيرة".



وتابع: "من أجل أمنكم عليكم الإخلاء فورا إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة، وتلك الموجودة في مدينة خان يونس".