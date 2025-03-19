"هجومٌ بري جديد".. هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ غزة

فيما انهار وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه منذ 19 كانون الثاني الماضي، استأنفت حربها الدامية على القطاع المدمر، وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن قواته ستستعمل قوة مضاعفة، مشدداً على أنه لا تفاوض بعد الآن إلا تحت النار.

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أيضاً، كشف مسؤولان إسرائيليان أن العودة إلى الحرب هي في الأساس "تكتيك تفاوضي لإجبار على تخفيف مطالبها بعد أسابيع من المحادثات المتعثرة"، وفق ما قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

كذلك، أوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين أن نتنياهو اجتمع مع قادة آخرين خلال الأيام الماضية، واختاروا أحد الخيارات التي قدمها الجيش والتي تضمنت غارات جوية مكثفة على عشرات الأهداف في غزة، بما في ذلك اغتيال قادة من المستوى المتوسط إلى العالي كانوا يعيدون تجميع قواتهم، ولكن ليس كبار الشخصيات في الحركة.

"خيارات أخرى"

إلى ذلك، كشف المسؤول أن أعدت أخرى بما في ذلك هجوم جديد، اعتماداً على التقدم في المفاوضات والتهديد الذي تشكله على الأرض.

بدوره، وصف المسؤول الآخر الخطط بأنها "مرحلية"، وقال إن الحكومة تنتظر لترى ما إذا كانت الحملة الجوية التي نفذت أمس، ستؤثر على المفاوضات قبل تنفيذ هجمات أثقل.

ولفت إلى أنه إذا عادت إلى طاولة المفاوضات، فستتوقف العملية .

وكانت اعتبرت أمس أن نتنياهو "استأنف الحرب لإفشال وقف النار، كما أكدت أنها أبدت مرونة خلال التفاوض، ووافقت على مقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وتعاملت معه بإيجابية.



ومنذ انتهاء وقف إطلاق النار بغزة في أوائل آذار، درس القادة الإسرائيليون احتمالات مختلفة لتجديد القتال وممارسة الضغط العسكري على .

وتعثرت المفاوضات بين الجانب وحماس، ودعت الحركة إلى إجراء مفاوضات مع بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

في المُقابل، تمسك الجانب بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين في القطاع. (العربية نت)