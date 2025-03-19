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عربي-دولي
رئيس التشيك: على أوروبا الاستعداد للتحرك بدون الولايات المتحدة
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:36
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قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل إن النظام الأمني العالمي المتغير يتحدى الافتراضات القائمة منذ فترة
طويلة
ويتطلب من أوروبا أن تكون مستعدة للتحرك، حتى بدون
الولايات المتحدة
.
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وفي حديثه في مؤتمر قلعة براغ أكد على الاستمرار في دعم أوكرانيا لمنع النصر الروسي.
وحث بافيل على
الوحدة
عبر الخطوط السياسية والاستثمار في
الدفاع
وإقامة علاقات أقوى مع
الحلفاء
، بما في ذلك دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب إذاعة براغ اليوم الأربعاء.
وأشاد بالتشيكيين لدعمهم لأوكرانيا ، لكنه حذر من أن التهاون والاستسلام لا يتعين أن يحلا محل إرادة
الدفاع
عن الديمقراطية والحرية وأضاف "يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة التهديدات- حتى لو تطلب الأمر تقديم تضحيات".
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