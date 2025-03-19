رئيس التشيك: على أوروبا الاستعداد للتحرك بدون الولايات المتحدة

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قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل إن النظام الأمني العالمي المتغير يتحدى الافتراضات القائمة منذ فترة ويتطلب من أوروبا أن تكون مستعدة للتحرك، حتى بدون .وفي حديثه في مؤتمر قلعة براغ أكد على الاستمرار في دعم أوكرانيا لمنع النصر الروسي.وحث بافيل على عبر الخطوط السياسية والاستثمار في وإقامة علاقات أقوى مع ، بما في ذلك دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب إذاعة براغ اليوم الأربعاء.وأشاد بالتشيكيين لدعمهم لأوكرانيا ، لكنه حذر من أن التهاون والاستسلام لا يتعين أن يحلا محل إرادة عن الديمقراطية والحرية وأضاف "يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة التهديدات- حتى لو تطلب الأمر تقديم تضحيات".