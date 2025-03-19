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عربي-دولي
خبير يكشف.. كيف تؤثر ضربات الحوثيين على إسرائيل؟
Lebanon 24
19-03-2025
|
07:39
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قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن التأثير السياسي لهجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على
إسرائيل
أكبر من تأثيرها العسكري، مشيراً إلى أنَّ التحول الأكبر حالياً يكمن في ردة الفعل الأميركية تجاه ما يحدث.
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وفي تحليل له عبر قناة "الجزيرة"، أوضح حنا أن مواصلة الحوثيين استهداف
إسرائيل
يعني أنهم لم يتخلوا عن المقاومة
الفلسطينية
، مؤكداً أن
الموقف
الأميركي ساعد
إسرائيل
على توسيع استهدافها لكل من يدعم قطاع غزة.
لكن حنا أشار أيضا إلى أن
إسرائيل
تواجه معضلة في اليمن بسبب بعد المسافة التي تجعل التنفيذ وجمع المعلومات أمراً صعباً.
ولفت إلى أن
الموقف
الأميركي الذي يتبنى الرد على الحوثيين مباشرة والسعي لإسقاطهم يدفع نتنياهو لعدم التركيز مع اليمن بشكل كبير طالما أن هناك من يقوم بالمهمة نيابة عنها.
ضربة مهمة
وعن الصاروخ فرط الصوتي الذي قصف به الحوثيون جنوب
إسرائيل
أمس الثلاثاء، قال حنا إنه يعكس امتلاك الجماعة اليمنية قدرة على شن هجمات نوعية و"تحت القصف على مدار الساعة".
وقال الجيش
الإسرائيلي
إنه فعّل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب
إسرائيل
مساء الثلاثاء، بعد إطلاق صاروخ من اليمن، فيما أعلن الحوثيون استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدين أن العملية "حققت هدفها بنجاح".
وذكرت الجبهة
الداخلية
الإسرائيلية
أن صفارات الإنذار دوّت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب
إسرائيل
، فيما قالت
القناة
الـ13
الإسرائيلية
إن الصاروخ اليمني انطلق نحو النقب بالتزامن مع حفل تخريج دورة ضباط في الجيش.
وأظهرت صور عشرات العسكريين الإسرائيليين منبطحين على الأرض في موقع الاحتفال تزامنا مع الهجوم ودوي صفارات الإنذار.
ويعد هذا الصاروخ هو الأول الذي يطلق من اليمن باتجاه الداخل
الإسرائيلي
منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.
وجاء الهجوم بعد أن بدأت
إسرائيل
فجر اليوم غارات عنيفة على القطاع خلّفت مئات الشهداء والجرحى، وبعد أيام من شن الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة قالت إنها تستهدف قدرات وقادة الحوثيين.
(الجزيرة نت)
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