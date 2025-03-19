مُوظفٌ أجنبيّ قُتِلَ... غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً للأمم المتحدة في غزة

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بعدما استأنفت غاراتها الجوية على غزة بعد دامية أمس الثلاثاء، طالت ضربة جديدة اليوم الأربعاء، مقرا للأمم المتحدة في وسط القطاع المدمر ما أدى إلى مقتل موظف أممي وإصابة 4 آخرين.وأعلنت في أنّ موظفا أجنبياً قتل وأصيب أربعة أشخاص في جوية إسرائيلية على موقع به مقر للأمم المتحدة في دير البلح اليوم الأربعاء. (العربية)