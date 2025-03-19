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مُوظفٌ أجنبيّ قُتِلَ... غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً للأمم المتحدة في غزة

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:44
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بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على غزة بعد ليلة دامية أمس الثلاثاء، طالت ضربة جديدة اليوم الأربعاء، مقرا للأمم المتحدة في وسط القطاع المدمر ما أدى إلى مقتل موظف أممي وإصابة 4 آخرين.
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وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ موظفا أجنبياً قتل وأصيب أربعة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على موقع به مقر للأمم المتحدة في دير البلح اليوم الأربعاء. (العربية)



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