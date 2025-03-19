فرنسا وألمانيا تنددان بعودة حرب غزة: لوقف الأعمال القتالية

اعترضت فرنسا وألمانيا، الأربعاء، على قرار استئناف حرب غزة، في استمرار لردود الفعل المنددة بعودة الهجمات على القطاع.

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن استئناف الضربات في غزة يشكل "نكسة كبيرة".



وأثناء استضافة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الإليزيه، حذر ماكرون من أنه لن يكون هناك "حل عسكري" ممكن في القطاع الفلسطيني المدمر، وأضاف: "يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فوراً، ويجب استئناف المفاوضات بحسن نية تحت رعاية أميركية".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "ندعو إلى وقف دائم للأعمال القتالية وإطلاق سراح جميع الرهائن" تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.



وفي السياق ذاته، أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الغارات على غزة "تبدد الآمال الملموسة للعديد من الإسرائيليين والفلسطينيين بوضع حد لمعاناة جميع الأطراف".



وفي تصريحات أدلت بها قبيل بدء زيارتها إلى ، دعت بيربوك "جميع أطراف النزاع إلى ضبط النفس واحترام الإنساني والعودة إلى المحادثات"، بعد سقوط مئات القتلى بضربات إسرائيلية على غزة.



كذلك، أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، أنها أبلغت أن الضربات الأخيرة على غزة "غير مقبولة"، بعدما موجة قصف إسرائيلية تعد الأعنف منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني. (سكاي نيوز عربية)