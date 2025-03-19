إسرائيل... فصل ضابطين اعترضا على استئناف حرب غزة

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قررت السلطات فصل ضابطي احتياط في الجيش، بعد اعتراضهما على استئناف العمليات في ، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفُصل ضابط احتياط من الجيش، الأربعاء، بعدما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يرفض فيه التحاقه بالخدمة بسبب استئناف القتال في .وكتب الضابط في مديرية مايكل ماجر، على منصة "إكس": "أكثر ما يساعدني الآن على حماية شعبي هو رفض المشاركة في القتال في الخونة القذرين، وهو ما يتعارض تماما مع مصالح شعب إسرائيل".