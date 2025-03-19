ملك الأردن: إستئناف إسرائيل هجماتها على غزة خطوة بالغة الخطورة

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على وقع التصعيد الأخير في غزة، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عودة وحركة إلى وقف إطلاق النار واستئناف تدفق المساعدات إلى القطاع.كما أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن "استئناف هجماتها على غزة خطوة بالغة الخطورة تُفاقم من الوضع الإنساني المتردي بالفعل".من جانبه قال الرئيس الفرنسي إن من الضروري استئناف المفاوضات بين بشأن الأزمة في غزة. وأشار إلى أنه "ليس هناك حلّ عسكري في غزة". (العربية)