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بالفيديو... طائرة أوكرانيّة من طراز "اف - 16" تُحلّق على علو منخفض فوق مدينة سومي

Lebanon 24
19-03-2025 | 08:46
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نشرت الشبكات الاجتماعية الأوكرانية مقطع فيديو أظهر طائرة مقاتلة من طراز F-16 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية تحلق فوق مدينة سومي الأوكرانية.
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وفي المشاهد التي التقطها أحد السكان المحليين في منطقة سومي الأوكرانية يمكن رؤية طائرة تحلق على ارتفاع منخفض جدا فوق أسطح المنازل السكنية، وكانت مسلحة بالصواريخ.

ويشير ذلك إلى أن القيادة الأوكرانية بدأت في استخدام مقاتلات F-16 على مقربة من الخطوط الأمامية، علما أن هذه الطائرات كانت تُستخدم سابقا بحذر، حيث كانت تعمل خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وغالبا ما استخدمت لاعتراض الصواريخ الروسية. (روسيا اليوم)
 
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