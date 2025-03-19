بالفيديو... طائرة أوكرانيّة من طراز "اف - 16" تُحلّق على علو منخفض فوق مدينة سومي

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نشرت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو أظهر طائرة مقاتلة من طراز F-16 التابعة للقوات الجوية تحلق فوق مدينة سومي .وفي المشاهد التي التقطها أحد السكان المحليين في منطقة سومي يمكن رؤية طائرة تحلق على ارتفاع منخفض جدا فوق أسطح المنازل السكنية، وكانت مسلحة بالصواريخ.ويشير ذلك إلى أن بدأت في استخدام مقاتلات F-16 على مقربة من الخطوط الأمامية، علما أن هذه الطائرات كانت تُستخدم سابقا بحذر، حيث كانت تعمل خارج نطاق أنظمة الجوي الروسية، وغالبا ما استخدمت لاعتراض الصواريخ الروسية. (روسيا اليوم)