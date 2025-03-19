اليوم... اتصال مُرتقب بين ترامب زيلينسكي

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أكد مسؤول في البيت أن الرئيس الأميركي سيجري اتصالاً بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم.من جانبه قال زيلينسكي إنه يأمل أن من ضغط على الأفراد . (العربية)