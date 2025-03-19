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عربي-دولي

اليوم... اتصال مُرتقب بين ترامب زيلينسكي

Lebanon 24
19-03-2025 | 09:50
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أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري اتصالاً بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم.
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من جانبه قال زيلينسكي إنه يأمل أن يزيد ترامب من ضغط العقوبات على الأفراد الروس. (العربية)
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