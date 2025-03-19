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عربي-دولي

فيديو من دولة عربيّة... طائرة حربيّة تحطّمت

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:20
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أعنلت وزراة الدفاع الجزائرية عن تحطم طائرة عسكرية مقاتلة تابعة للجيش في ولاية أدرار جنوب غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل قائدها.


وأمر الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث. (سكاي نيوز)
 
 
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