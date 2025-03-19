فيديو من دولة عربيّة... طائرة حربيّة تحطّمت

🚨تحطم طائرة عسكرية جزائرية مقاتلة واستشهاد طيار



إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، صباح اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 طائرة عسكرية مقاتلة، بالقرب من منطقة بولاية أدرار بالناحية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر.



السيد الفريق أول #السعيد_شنڨريحة… pic.twitter.com/heHuZ2ryYb