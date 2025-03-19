قيمتها مليارات الدولارات... ألمانيا تتحدى ترامب بتقديم شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

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أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الجاري، تصل لمليارات الدولارات، في خطوة تتحدى توجه الحكومة الأميركية.وأوضح المتحدث باسم الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، أن هذه الشحنات تشمل نظام الجوي "إيريس-تي" وصواريخ موجهة، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيّرة ومركبات قتالية وأسلحة خفيفة.