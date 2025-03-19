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عربي-دولي

قيمتها مليارات الدولارات... ألمانيا تتحدى ترامب بتقديم شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:52
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أعلنت الحكومة الألمانية أنها تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الجاري، تصل لمليارات الدولارات، في خطوة تتحدى توجه الحكومة الأميركية.
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وأوضح المتحدث باسم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، أن هذه الشحنات تشمل نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" وصواريخ موجهة، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيّرة ومركبات قتالية وأسلحة خفيفة.
 
كما أكد أنه يجب النظر في دعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة أيضا. (سكاي نيوز)
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