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عربي-دولي

الجيش المصري: جاهزون للتصدي لكلّ التحديات

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:16
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أكد المتحدث العسكري المصري العميد غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكل التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

وقال عبد الحافظ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن القوات المسلحة المصرية لا تأخذ في اعتبارها إلا سياسة الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشددا على أن موقف القوات المسلحة ثابت من منطلق حرصها على أمن البلاد.
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وأشار إلى أن هناك نشاطا مكثفا لكل أفراد القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية القوات، مشددا على أن "الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة يعد هو الضمان الحقيقي لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية".

وحول القضية الفلسطينية، أكد أن موقف القيادة السياسية في هذا الشأن وقال "واضح وثابت ولم يتغيّر منذ عام 1948"، موضحا أن هذا الموقف يتمثل في ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وشدد على أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية. (روسيا اليوم)
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