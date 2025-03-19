بالفيديو... إسرائيل بدأت عمليّة بريّة في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "خلال الساعات الـ24 الأخيرة بدأت قوات الجيش الإسرائيليّ عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه".

وقال أدرعي إنّه "خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم".

وأضاف: "في المقابل تقرر ان تتمركز قوات جولاني في القطاع الجنوبي وأن تكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة".