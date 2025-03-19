بالفيديو... إسرائيل بدأت عمليّة بريّة في غزة

#عاجل 🔴 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه. خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم.
⭕️في المقابل تقرر… pic.twitter.com/CmxBNyCv04
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 19, 2025
#عاجل 🔴 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه. خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم.
⭕️في المقابل تقرر… pic.twitter.com/CmxBNyCv04