كيف علّقت الأمم المتّحدة على استهداف إسرائيل لأحد مواقعها في غزة؟

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قال المدير التنفيذي لمكتب إن الموقع الذي تعرض للقصف اليوم في وأدى إلى مقتل أحد موظفي الأممي وإصابة 5 آخرين، كان معروفا جيّدا للجيش .وأضاف المدير التنفيذي لمكتب أن الموقع الذي تعرض للقصف في غزة كان في منطقة معزولة في القطاع، قائلا "نشعر بصدمة نتيجة استهداف فريق تابع لنا في غزة".وقال: "قتل أحد زملائنا وأصيب 5 بجروح خطرة في قصف بقطاع عزة".وتابع: "نجدد دعوتنا لاستئناف وقف إطلاق النار بغزة ودخول المساعدات وإطلاق الرهائن".وأوضح أن "إسرائيل كانت أن الموقع الذي قصف في غزة كان تابعا لنا"، مضيفا "يجب حماية المواقع الأممية في غزة والهجمات عليها هو انتهاك للقانون الدولي". (روسيا اليوم)