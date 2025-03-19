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حماس: نرحب بأي اتفاق يؤدي للمفاوضات مع إسرائيل ووقف الحرب

Lebanon 24
19-03-2025 | 12:17
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أعلنت حركة حماس أن أي اتفاق يؤدي للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل، ووقف دائم للحرب، "مرحب به".
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وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "إغلاق الاحتلال لطريق صلاح الدين انقلاب تام على الاتفاق وإمعان في حصار غزة وتشديد الخناق على أهلها".

وشدد على أن "أي مقترح يستند للدخول لمفاوضات المرحلة الثانية ووقف دائم للحرب مرحب به ومحل نقاش".

وأكد أن حركة حماس حريصة على "وقف نزيف الدم"، مؤكدا على انفتاح الحركة على أي جهود تضفي لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة.

وأضاف في البيان الأربعاء: "استدامة حالة الحرب لا تخدم إلا نتنياهو ومستقبله السياسي وتهدد حياة الأسرى في غزة".

وقال القانوع: "غزة تتعرض لإبادة جماعية وحصار وتجويع دون حرمة لشهر رمضان الفضيل أو مراعاة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

وحذر: "الاحتلال الصهيوني وبغطاء أمريكي وصمت دولي يدمر الحياة في غزة ويتنصل من الاتفاق الموقع".

ويأتي بيان حماي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء عملية برية محدودة ومركزة في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت الجيش عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها، بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه".

وأضاف أنه "خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم. في المقابل تقرر أن تتمركز قوات لواء جولاني في القطاع الجنوبي وتكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة. سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل". (سكاي نيوز)
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