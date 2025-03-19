حماس: نرحب بأي اتفاق يؤدي للمفاوضات مع إسرائيل ووقف الحرب

Advertisement

أعلنت حركة حماس أن أي يؤدي للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات مع ، ووقف دائم للحرب، "مرحب به".وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "إغلاق الاحتلال لطريق صلاح الدين انقلاب تام على وإمعان في حصار غزة وتشديد الخناق على أهلها".وشدد على أن "أي مقترح يستند للدخول لمفاوضات المرحلة الثانية ووقف دائم للحرب مرحب به ومحل نقاش".وأكد أن حركة حماس حريصة على "وقف نزيف الدم"، مؤكدا على انفتاح الحركة على أي جهود تضفي لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة.وأضاف في الأربعاء: "استدامة حالة الحرب لا تخدم إلا نتنياهو ومستقبله السياسي وتهدد حياة الأسرى في غزة".وقال القانوع: "غزة تتعرض لإبادة جماعية وحصار وتجويع دون حرمة لشهر رمضان الفضيل أو مراعاة للقوانين والمواثيق الإنسانية".وحذر: "الاحتلال الصهيوني وبغطاء أمريكي وصمت دولي يدمر الحياة في غزة ويتنصل من الموقع".ويأتي بيان حماي بعد إعلان الجيش ، الأربعاء، بدء عملية برية محدودة ومركزة في قطاع غزة.وذكر الجيش في بيان أنه: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت الجيش عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها، بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه".وأضاف أنه "خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم. في المقابل تقرر أن تتمركز قوات لواء جولاني في القطاع الجنوبي وتكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة. سيواصل جيش العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل". (سكاي نيوز)