مقابل معلومات عن دعم صيني لإيران.. أميركا ترصد 15 مليون دولار

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون تقديم معلومات تسهم في تعطيل الآليات للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي.ويستهدف العرض الأفراد والكيانات الصينية التي يُشتبه في تقديمها تكنولوجيا ومعدات عسكرية للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك القدس، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل واشنطن.وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الحرس الثوري الإيراني مول من الهجمات والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم، عبر وكلائه الخارجيين مثل حماس وحزب الله والميليشيات المدعومة من إيران في العراق.وأكدت أن بيع المعدات ، بما في ذلك الطائرات المسيرة، يشكل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني، مما دفع إلى تكثيف جهودها لتعقب وتعطيل هذه الشبكات. (سكاي نيوز)