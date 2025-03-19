معطيات جديدة.. هكذا نفذت إسرائيل هجوم غزّة الأخير

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي شنه الجيش على قطاع غزة، موضحة أنه تم بمشاركة سلاحي الجو والبحرية، وشمل ضرب طائرات مسيرة وأنظمة استطلاع وأهداف قتالية متنوعة، كما أن الغارات استهدفت بشكل الصفوف الوسطى في حركة "حماس"، بمن فيهم قادة سرايا وقادة كتائب ونواب قادة كتائب وشخصيات بارزة في حكومة حماس.

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وذكرت "يسرائيل هيوم" أنّ الجيش شن الهجوم الواسع الإثنين - الثلاثاء، وشمل نحو 80 هدفاً في آن واحد، ولم يستغرق ذلك سوى أقل من 10 دقايق كمفاجأة لحماس، وبعد إعداد عملياتي دقيق استمر عدة أسابيع.



تفاصيل جديدة

وفقاً للصحيفة، بدأ الهجوم الساعة 2:10 فجراً في منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، كجزء من خطة عملياتية وافق عليها رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، بالتعاون مع الاستخبارات وأجهزة أخرى، وشاركت في الهجوم قوات جوية وبحرية، وشمل ضرب طائرات بدون طيار وأنظمة استطلاع وأهداف قتالية مختلفة.

وأشارت إلى أنَّ أهداف الهجوم بشكل كانت الرتب المتوسطة في حماس وبينهم قادة السرايا، وقادة الكتائب، ونواب قادة الكتائب، وكبار الشخصيات في حكومة حماس.





معلومات استخباراتية

وتقول "يسرائيل هيوم"، إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات "أمان" وجهاز الأمن العام "شاباك"، اللذين كانا شريكين كاملين في التخطيط والتنفي.

وكان رئيس الأركان ورئيس جهاز الشاباك حاضرين معاً في مقر سلاح الجو أمس الأول مع قائد القوة أثناء العملية. وتشير القوات الإسرائيلية إلى أن هناك خطة منهجية سيتم تطويرها على مراحل وبكثافات مختلفة، ويتم إدارتها من خلال تقييمات مستمرة للوضع.





تكثيف المعارك

وأضافت الصحيفة أن الخطة العملياتية تستمر في التطور على مراحل تدريجية تهدف إلى توفير استجابة شاملة لأهداف الحرب، مشيرة إلى أن تحقيق أهداف الحرب سيتطلب اتخاذ إجراءات إضافية.



النشاط في القطاعات الأخرى

في الوقت نفسه، تستعد لتهديد محتمل من جانب الحوثيين في اليمن، الذين هددوا بإطلاق الصواريخ على ، وذكرت الصحيفة أن سلاح الجو في حالة تأهب قصوى.

كذلك، أشارت إلى أن القوات الجوية هاجمت بطاريات مدفعية شكلت تهديداً لإسرائيل، وهي تواصل رصد القدرات الإضافية، وسيعمل ضد أي تهديد يتم تحديده.

وفي الضفة الغربية، تزيد من نشاط وحداتها الخاصة هناك، وخصوصاً وحدة "دوفديفان" التي تعمل ضد المقاومة الفلسطينية المسلحة، وزاد التركيز هناك بشكل كبير خلال فترة شهر رمضان. (24)