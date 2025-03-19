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عربي-دولي

ترامب يحذر إيران ويتوعد بالقضاء على الحوثيين "تماما"

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:44
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقضي على الحوثيين في اليمن تماما، داعيا إيران للتوقف الفوري عن دعم الجماعة.
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وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: "ترد تقارير تفيد بأنه، رغم تقليل إيران من حدة دعمها بالمعدات العسكرية والمساندة العامة للحوثيين، فإنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات".

وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب على إيران أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا. دعوا الحوثيين يخوضون معركتهم بأنفسهم".


وتابع ترامب: "في كلتا الحالتين، سوف يخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة".

ولفت إلى أنه: "قد تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وانتظروا لتروا كيف ستزداد سوءا تدريجيا، إنها ليست حتى معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبدا. سيتم القضاء عليهم تمامًا!". (سكاي نيوز)
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