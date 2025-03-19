ترامب يحذر إيران ويتوعد بالقضاء على الحوثيين "تماما"

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قال الرئيس الأميركي دونالد ، الأربعاء، إن ستقضي على الحوثيين في اليمن تماما، داعيا للتوقف الفوري عن دعم الجماعة.وكتب عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: "ترد تقارير تفيد بأنه، رغم تقليل من حدة دعمها بالمعدات والمساندة العامة للحوثيين، فإنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات".وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب على أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا. دعوا الحوثيين يخوضون معركتهم بأنفسهم".وتابع ترامب: "في كلتا الحالتين، سوف يخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة".ولفت إلى أنه: "قد تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وانتظروا لتروا كيف ستزداد سوءا تدريجيا، إنها ليست حتى معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبدا. سيتم عليهم تمامًا!". (سكاي نيوز)