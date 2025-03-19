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عربي-دولي
ترامب يحذر إيران ويتوعد بالقضاء على الحوثيين "تماما"
Lebanon 24
19-03-2025
|
13:44
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قال الرئيس الأميركي دونالد
ترامب
، الأربعاء، إن
الولايات المتحدة
ستقضي على الحوثيين في اليمن تماما، داعيا
إيران
للتوقف الفوري عن دعم الجماعة.
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وكتب
ترامب
عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: "ترد تقارير تفيد بأنه، رغم تقليل
إيران
من حدة دعمها بالمعدات
العسكرية
والمساندة العامة للحوثيين، فإنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات".
وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب على
إيران
أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا. دعوا الحوثيين يخوضون معركتهم بأنفسهم".
وتابع ترامب: "في كلتا الحالتين، سوف يخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة".
ولفت إلى أنه: "قد تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وانتظروا لتروا كيف ستزداد سوءا تدريجيا، إنها ليست حتى معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبدا. سيتم
القضاء
عليهم تمامًا!". (سكاي نيوز)
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