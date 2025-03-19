ضربات جوية أميركية تستهدف الحوثيين في صنعاء وصعدة

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أفادت قناة "المسيرة" التابعة الحوثيين الأربعاء، بتعرّض مناطق يمنية عدة خاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من إيران لضربات أميركية جديدة.وأوردت "المسيرة" أن "عدوانا أميركيا يستهدف العاصمة صنعاء (...) ومحيط مدينة صعدة"، قبل أن تشير لاحقا إلى ضربات طالت "مديرية السوادية في البيضاء".تأتي هذه الضربات بعد أن شنت موجة من الضربات الجوية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، والذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الأربعاء، إن ستقضي على الحوثيين في اليمن تماما، داعيا إيران للتوقف الفوري عن دعم الجماعة.وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: "ترد تقارير تفيد بأنه، رغم تقليل إيران من حدة دعمها بالمعدات والمساندة العامة للحوثيين، فإنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات".وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب على إيران أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا. دعوا الحوثيين يخوضون معركتهم بأنفسهم".وتابع ترامب: "في كلتا الحالتين، سوف يخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة".ولفت إلى أنه: "قد تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وانتظروا لتروا كيف ستزداد سوءا تدريجيا، إنها ليست حتى معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبدا. سيتم عليهم تماما!". (سكاي نيوز)