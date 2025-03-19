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عربي-دولي

حيوان مفترس قادم من مصر يهاجم جنودا بالجيش الإسرائيلي على الحدود

Lebanon 24
19-03-2025 | 14:59
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كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن حيوانا مصريا مفترسا هو "الوشق" هاجم عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود المشتركة بين البلدين.
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وقالت القناة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "مفاجأة على الحدود: حيوان نادر يهاجم جنود الجيش الإسرائيلي"، وبعد ورود بلاغات عن عضة مشتبه بها لجنود في منطقة الحدود المصرية، توجه مفتش من هيئة المحميات الطبيعية إلى مكان الحادث، واصطاد حيوان الوشق المصري، وتم نقله إلى مستشفى الحياة البرية لفحصه.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "نحن ندرس ما إذا كان قد أصبح حيوان الوشق معتادًا على البشر بسبب قربه من قاعدة عسكرية".

ووصفت القناة العبرية الحادثة بغير العادية خلال عملية حماية الحدود المصرية، موضحة أنه عند ورود بلاغ الليلة الماضية (بين الثلاثاء والأربعاء) عن عضة مشتبه بها من قبل جنود يعملون في منطقة جبل حريف بالقرب من الحدود المصرية، تم القبض على حيوان بري مفترس نادر، هو الوشق، من قبل مفتش من هيئة الطبيعة والمتنزهات الذي وصل إلى مكان الحادث بعد البلاغ.

وأفادت الهيئة بأن الوشق الذي تم اصطياده نقل إلى مستشفى للحياة البرية لإجراء الفحوصات عليه، وأن أحد الاحتمالات التي جاءت نتيجة الفحص هو أن الوشق أصبح معتادًا على التواجد بين البشر بسبب قرب بيئته من قاعدة عسكرية. (روسيا اليوم)
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