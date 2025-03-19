غزة.. استشهاد 14 شخصا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية

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أفاد المدني في غزة أن 14 فلسطينيا استشهدوا، مساء الأربعاء، في جوية شنها الطيران الحربي واستهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.وقال الناطق باسم المدني محمود بصل لفرانس برس إن "14 شهيدا على الأقل وعدد من المصابين من عائلة واحدة نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، إثر استهداف الاحتلال بغارة جوية لمنزل أقيم فيه بيت عزاء في منطقة السلاطين" في البلدة، لافتا إلى أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.وفجر الأربعاء، استشهد 14 فلسطينيا في غارات شنتها الطائرات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.ففي خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب .كما أسفر قصف آخر على خيمة للنازحين في محيط منطقة فش فرش جنوب غربي خان يونس، عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.وفي هجوم منفصل، قتلت امرأة ورجل وأصيب 3 آخرون، من جراء استهداف خيمة نازحين قرب سجن أصداء شمال خان يونس.في رفح، أفادت المصادر بمقتل شخصين وإصابة آخر نتيجة قصف في الصناعية بالمدينة.وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد أكثر من 420 شخصا، الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة أنهت حالة الهدنة الهشة التي استمرت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.وجاء الهجوم بعد تعثر المفاوضات لاستكمال مراحل وقف إطلاق النار، وتبادلت وحركة حماس الاتهامات بإفشال الاتفاق. (سكاي نيوز)