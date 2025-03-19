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عربي-دولي
إتصال بين ماكرون وبن سلمان: فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا ولبنان
Lebanon 24
19-03-2025
|
19:10
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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إتصالاً
بولي
العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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وقال: "نرحّب بمبادرة ولي
العهد
السعودي لإجراء
محادثات
بشأن
أوكرانيا
في جدة".
وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية مع
السعودية
تزيد من فرص
السلام
والأمن في المنطقة".
وقال أنه تحدّث مع ولي
العهد
عن الشرق الأوسط وأنهما ناقشا الوضع في سوريا ولبنان. وأكد أن "فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا ولبنان، لبنان موحّد يتمتع بالسيادة الكاملة، وسوريا موحّدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل كل السوريين".
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