إتصال بين ماكرون وبن سلمان: فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا ولبنان



Advertisement وقال: "نرحّب بمبادرة ولي السعودي لإجراء بشأن في جدة".

وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية مع تزيد من فرص والأمن في المنطقة". أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إتصالاً السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال: "نرحّب بمبادرة ولي السعودي لإجراء بشأن في جدة".وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية مع تزيد من فرص والأمن في المنطقة".

وقال أنه تحدّث مع ولي عن الشرق الأوسط وأنهما ناقشا الوضع في سوريا ولبنان. وأكد أن "فرنسا والسعودية تتشاركان نفس الأهداف بشأن سوريا ولبنان، لبنان موحّد يتمتع بالسيادة الكاملة، وسوريا موحّدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل كل السوريين".