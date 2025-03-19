بعمليتين.. الحوثيون يستهدفون مطار "بن غوريون" وحاملة طائرات أميركية

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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع اليوم الخميس، استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي.وقال سريع في بيان له "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وأن العملية حققت هدفها بنجاح".وأضاف أن الحوثي "صعدت عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".وأعلن جيش الاحتلال ، اليوم الخميس، رصد إطلاق من اليمن باتجاه تل أبيب وتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.