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عربي-دولي

بعمليتين.. الحوثيون يستهدفون مطار "بن غوريون" وحاملة طائرات أميركية

Lebanon 24
19-03-2025 | 23:58
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع اليوم الخميس، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي.
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وقال سريع في بيان له "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وأن العملية حققت هدفها بنجاح".

وأضاف أن الحوثي "صعدت عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب وتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق. 
 
من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد الصاروخ.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى عودة العمل في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.
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