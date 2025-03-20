زرّ أحمر موجود داخل المكتب البيضاوي... لهذا السبب يستعمله ترامب

Advertisement

ظهر الزر الأحمر على مكتب "الريسولوت" الشهير، الذي كان يستخدم لاستدعاء خادم بكوب مثلج من الكوكاكولا الدايت، مرة أخرى في البيضاوي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وبفخر، أظهر ترامب زر الكوكاكولا الدايت لـ"لورا إنغراهام"، مقدمة برنامج على قناة "فوكس نيوز" خلال مقابلة معها، وضمن المقابلة أعاد ترامب استخدام نكتة من فترة رئاسته الأولى.وسألت المقدمة: "أين زر الكوكا؟"، فرد ترامب الذي يقال إنه يحسن من نظامه الغذائي، قائلا: "إنه هنا". ثم أضاف: "الجميع يعتقد أن هذا زر نووي، يقولون إذا ضغطت عليه ستكون نهاية العالم".وكان زر الكوكاكولا الدايت من أول الأشياء التي أعادها الرئيس ترامب إلى مكتب "الريسولوت" (الاسم الذي يطلق على مكتب الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض) مع عودته إلى منصبه.وهو موجود داخل صندوق خشبي، هذا الزر الأحمر الشهير ليس أداة للخطر العالمي، بل ببساطة يستدعي خادما لتقديم المشروب الغازي المفضل لترامب.وتم التخلص من الزر من قبل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عند تنصيبه في عام 2021، لكنه عاد إلى مرة أخرى وسط مجموعة من العناصر التي فقدت من فترة ترامب الأولى.وتقاليد تصميم البيضاوي وفقا لرغبات كل رئيس جديد تبدأ بقوة في يوم التنصيب، حيث يكون لدى فريق من الموظفين خمس ساعات فقط لتنظيف وتزيين وفقا لتفضيلات الرئيس.ويشمل هذا التغيير السريع كل شيء من الستائر إلى الديكور بما في ذلك استبدال اللوحات والسجاد والتماثيل من المجموعات الواسعة لتعكس أسلوب القائد الجديد. وهذا التغيير السريع هو جزء من نسيج التسليم السلمي للسلطة.