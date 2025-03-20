خطة إسرائيلية لعمليات داخل العراق.. هذا ما كُشف

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كشف وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، عن خطة إسرائيلية كانت تهدف لضرب البلاد، واستهداف المجموعات المدعومة من إيران عبر سلسلة هجمات، مؤكدا أنها "تأجلت لكنها لا تزال قائمة"، بعد أن ساهمت واشنطن بشكل مباشر في منعها.وأشار حسين في تصريحات متلفزة بثتها قنوات عراقية، إلى أن بلاده تلقت تهديدات "واضحة وصريحة" تفيد بنية إسرائيل ضرب العراق، مبينا أن بغداد حينما علمت بالنوايا ، أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحول دون وقوع ذلك.وأكد حسين أن مضمون رسالة وزير الخارجية ، يسرائيل كاتس، في مجلس الأمن كانت تحمل مضامين واضحة وصريحة حول ذلك، متابعا "بل سمت مجموعة من الفصائل بعينها".وشدد حسين على ضرورة دراسة التغييرات التي طرأت على ، متابعا "هي إشارات ليست سهلة، وواضحة، إذا لم ندرسها بجدية، فإننا نتوقع القدر"، على حد تعبيره.ولفت إلى أن التوجه العام لدى حكومة بغداد، هو "تقوية الدولة والخلاص من اللادولة"، مضيفا "من يحمل السلاح خارج إطار الدولة هم في النهاية عراقيون، وهنالك أطروحات مختلفة معهم، منها الانسجام مع القوات الأمنية الحكومية بمختلف مسمياتها أو إلقاء السلاح، وهذا النقاش موجود".لكنه أشار إلى أن "ظروف البلد الحالية والتوتر بين أميركا وإيران تؤثر على هذه القرارات، ويجب أن نكون واقعيين"، وفق قوله. (ارم نيوز)