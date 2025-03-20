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عربي-دولي

توعد الحوثيين بـ"الإبادة التامة".. ترامب يحذر إيران من تسليحهم

Lebanon 24
20-03-2025 | 00:21
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مع شن ضربات جوية أميركية للمواقع الخاضعة لسيطرتهم، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب جماعة الحوثي في اليمن أمس الأربعاء، بـ"الإبادة التامة". 
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واستهدفت الضربات العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى معقلهم في صعدة في شمال غرب اليمن مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" الإخبارية الفضائية التابعة للحوثيين.

وقالت القناة أيضا إنه كانت هناك ضربات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على الرغم من أن الجيش الأميركي لم يقدم بيانا تفصيليا للأماكن المستهدفة منذ بدء حملة الغارات الجوية. وكانت الضربات الأولى في نهاية هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

ومع شن الضربات، كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الخاص به أنه "تم إلحاق أضرار هائلة بالحوثيين الهمجيين".

وأضاف ترامب "شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجيا. إنها ليس حتى معركة عادلة ولن تكون أبدا... ستتم إبادتهم تماما".

وفي الوقت نفسه، حذر ترامب إيران من تسليح الحوثيين، زاعما، دون تقديم أدلة، أن طهران "قلصت من قوة المعدات العسكرية والدعم العام للحوثيين".

وأضاف "يجب على إيران وقف إرسال هذه الإمدادات على الفور".(سكاي نيوز)
 
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