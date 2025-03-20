Advertisement

مع شن ضربات جوية أميركية للمواقع الخاضعة لسيطرتهم، هدد الرئيس الأميركي دونالد جماعة الحوثي في اليمن أمس الأربعاء، بـ"الإبادة التامة".واستهدفت الضربات العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى معقلهم في في شمال غرب اليمن مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" الإخبارية الفضائية التابعة للحوثيين.وقالت أيضا إنه كانت هناك ضربات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على الرغم من أن الجيش الأميركي لم يقدم تفصيليا للأماكن المستهدفة منذ بدء حملة الغارات الجوية. وكانت الضربات الأولى في نهاية هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة آخرين.ومع شن الضربات، كتب على موقع "تروث سوشيال" الخاص به أنه "تم إلحاق أضرار هائلة بالحوثيين الهمجيين".وأضاف "شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجيا. إنها ليس حتى عادلة ولن تكون أبدا... ستتم إبادتهم تماما".وفي الوقت نفسه، حذر من تسليح الحوثيين، زاعما، دون تقديم أدلة، أن طهران "قلصت من قوة المعدات والدعم العام للحوثيين".وأضاف "يجب على وقف إرسال هذه الإمدادات على الفور".(سكاي نيوز)