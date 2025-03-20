Advertisement

عربي-دولي

وصفها بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأميركية

Lebanon 24
20-03-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1335802-638780487582432095.JPG
Doc-P-1335802-638780487582432095.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي، اليوم الخميس يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأميركية، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض، وفق ما نقلت كالة أسوشيتد برس.

وكان ترامب قد وصف وزارة التعليم بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد ومشبع بأيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن إتمام عملية إلغائها بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.
Advertisement

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بفعالية ودون انقطاع".

وبدأت إدارة ترامب في تقليص حجم الوزارة من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث يتم خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشرف على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لدعم المدارس، بالإضافة إلى الإشراف على قروض الطلاب الاتحادية التي تبلغ قيمتها 6ر1 تريليون دولار.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب يرغب في إغلاق وزارة التعليم فوراً
lebanon 24
20/03/2025 08:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: ترامب يقول إنه يجب إغلاق وزارة التعليم فورا
lebanon 24
20/03/2025 08:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التعليم الأميركية: تخفيض عدد موظفينا إلى النصف ما سيمهّد لإغلاق الوزارة بشكل مثالي
lebanon 24
20/03/2025 08:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب سيوقّع أمراً تنفيذياً يوجّه بإغلاق وزارة التعليم
lebanon 24
20/03/2025 08:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2025-03-20
02:03 | 2025-03-20
01:43 | 2025-03-20
01:41 | 2025-03-20
01:26 | 2025-03-20
01:12 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24