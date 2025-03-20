المخابرات المركزية الأميركية استخدمت الأموال للتأثير على الانتخابات في عدة دول.. هذا ما كشفته وثائق

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أظهرت وثائق رفعت عنها السرية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، أن الوكالة استخدمت الأموال للتأثير على الانتخابات في عدد من البلدان، بما فيها اليونان وفنلندا والبرازيل.ووفقا لهذه الوثائق، دعمت المخابرات المركزية الأميركية بالأموال، المظاهرات الحاشدة في أمريكا اللاتينية ووجهت موارد كبيرة لمحاربة الحكومة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو في ستينيات القرن العشرين.وتشير إحدى هذه الوثائق إلى أنه في اجتماع عقد في عام 1962، اعترف مدير المخابرات المركزية ريتشارد هيلمز، بتورط الوكالة في تقديم الدعم المالي السري لمختلف البلدان خلال العمليات السابقة.وقالت الوثيقة: "تمت ملاحظة تقديم الوكالة للدعم المالي السري في سياق الانتخابات في بيرو واليونان وفنلندا وإيطاليا والبرازيل".ويشار إلى أنه تم نشر الوثيقة المذكورة في عام 2023، لكن في تلك الفترة تم شطب أسماء الدول من النص.وفي وثيقة مؤرخة عام 1962، تم وصف دور المخابرات المركزية في الاحتجاجات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.وجاء في تلك الوثيقة: "في إطار دعم جهود بعض الدول، نفذت المخابرات المركزية أنشطة دعائية، بما في ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو وأوروغواي وفنزويلا".وتتضمن الوثيقة أيضا تفاصيل حول توسيع ما يسمى بـ "المشروع الكوبي" (عملية مانغوس) الموجه ضد حكومة فيدل كاسترو في كوبا.وهكذا، كان من المفترض أن عدد العاملين في المشروع إلى 600 شخص، وأن تتم زيادة ميزانية عامي 1963 و1964 إلى أكثر من 100 مليون دولار.في وقت سابق، كشفت السلطات الأميركية عن ملفات كانت مصنفة سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي عام 1963.