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عربي-دولي

سيتم ترحيله... اعتقال باحث هندي في جامعة أميركية بتهمة دعم "حماس"

Lebanon 24
20-03-2025 | 01:12
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اعتقلت السلطات الأميركية باحثا أكاديميا هنديا بجامعة جورج تاون في واشنطن، بتهمة دعم حركة حماس.
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وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، تسعى السلطات لترحيل الباحث بدر خان سوري بعد اعتقاله، إذ تعتبره "مضرا بالسياسة الخارجية الأميركية"، وفقا لمحاميه.

وتم اعتقال سوري خارج منزله في روسلين بولاية فرجينيا، مساء الإثنين، على يد رجال أمن فيدراليين.

وتتهم وزارة الأمن الداخلي الأميركية سوري بالارتباط بحماس، وتقول إنه نشر دعاية للحركة ومعاداة السامية على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لبيان نشرته "فوكس نيوز".

ولا يتضمن بيان وزارة الأمن الداخلي، الذي أعاد نشره نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، أي أدلة ضد سوري.

وقال البيان إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرر أن أنشطة سوري "تجعله مستوجبا للترحيل".

وسوري مقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة باحث ومتزوج من مواطنة أميركية من أصول فلسطينية، ويقول محاميه إنه محتجز في ولاية لويزيانا، وينتظر موعدا للمحاكمة في محكمة الهجرة.
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