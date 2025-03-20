توقف عن استخدام قناع الأوكسجين.. البابا فرنسيس يواصل التحسن هذا ما أعلنه الفاتيكان

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أعلن الفاتيكان ان البابا فرنسيس توقف عن استخدام قناع الأوكسجين، مشيرا إلى أنّ حالته "تتحسّن" بعد أكثر من شهر على وجوده في المستشفى.ومنذ 14 شباط الماضي، يخضع البابا البالغ (88 عاما) للعلاج في جيميلي في روما، بسبب إصابته بالتهاب في كلتا رئتيه. لكن الفاتيكان أعلن ان وضعه الصحي شهد تحسنا في الآونة الأخيرة بعد مخاوف سابقة من أنّ حياته قد تكون في خطر.وكتب الفاتيكان في نشرة طبية بات ينشرها بشكل متقطّع بعد تحسّن صحّة البابا، "تمّ التأكد من تحسّن الحالة للأب الأقدس".وأضاف أنّه "توقف عن التنفّس الاصطناعي غير الجراحي وقلّل أيضا من الحاجة إلى العلاج بالأكسجين العالي التدفّق"، مضيفا أنّه كان هناك تقدّم في العلاج الحركي والتنفّسي للبابا.وبعد من نوبات ضيق التنفس التي أُصيب بها البابا في وقت سابق أثناء وجوده في المستشفى، تحسّنت حاله على مدار الأسبوع الماضي، وقال الفاتيكان الإثنين إنّه كان يقضي لحظات قصيرة يتنفّس من تلقاء نفسه.(سكاي نيوز)