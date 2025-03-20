مخطط إرهابي في ماريوبول.. الأمن الروسي يوقف العملية قبل تنفيذها

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قال مصدر في مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية دونيتسك ، إن عناصر تمكنوا من إحباط هجوم إرهابي بالقرب من مبنى إدارة منطقة بريمورسكي في مدينة ماريوبول.وأضاف المصدر: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، من إفشال هجوم إرهابي كان سيتم بالقرب من مبنى إدارة منطقة بريمورسكي في ماريوبول".ووفقا للمصدر، اعتقل عناصر الأمن مواطنا محليا كان يخطط لوضع متفجرات قرب مبنى إدارة بهدف تفجيره.واعترف المعتقل بأنه، حصل على المكونات اللازمة لتحضير عبوة ناسفة يدوية الصنع، من مخبأ كان قد أعده مسبقا عملاء المخابرات الأوكرانية.وأشار المصدر إلى أن لا يزال مستمرا مع المعتقل، لتحديد كافة المتعاونين معه. (روسيا اليوم)