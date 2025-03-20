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عربي-دولي

مخطط إرهابي في ماريوبول.. الأمن الروسي يوقف العملية قبل تنفيذها

Lebanon 24
20-03-2025 | 02:03
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قال مصدر في مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن عناصر المديرية تمكنوا من إحباط هجوم إرهابي بالقرب من مبنى إدارة منطقة بريمورسكي في مدينة ماريوبول.
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وأضاف المصدر: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، من إفشال هجوم إرهابي كان سيتم بالقرب من مبنى إدارة منطقة بريمورسكي في ماريوبول".

ووفقا للمصدر، اعتقل عناصر الأمن مواطنا محليا كان يخطط لوضع متفجرات قرب مبنى إدارة المنطقة بهدف تفجيره.

واعترف المعتقل بأنه، حصل على المكونات اللازمة لتحضير عبوة ناسفة يدوية الصنع، من مخبأ كان قد أعده مسبقا عملاء المخابرات الأوكرانية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا مع المعتقل، لتحديد كافة المتعاونين معه. (روسيا اليوم)

  
 
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