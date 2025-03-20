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عربي-دولي

مناورة عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان

Lebanon 24
20-03-2025 | 02:40
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه يجري مناورات عسكرية في منطقة مرتفعات الجولان السوري.
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي يجري صباح اليوم مناورة عسكرية في مرتفعات الجولان، تشهد حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن، ويسمع خلالها دوي انفجارات".

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد أي خوف من وقوع حادث أمني.

جدير بالذكر أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا تصاعدت خلال الأسابيع الماضية، حيث شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت عدة مواقع، تزامنا مع استمرار التوغلات البرية في ريفي درعا والقنيطرة.
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