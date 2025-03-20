مناورة عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان

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أعلن الجيش اليوم الخميس، أنه يجري مناورات عسكرية في منطقة مرتفعات السوري.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "جيش يجري صباح اليوم مناورة عسكرية في مرتفعات ، تشهد حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن، ويسمع خلالها دوي انفجارات".وأفاد متحدث باسم الجيش بأنه لا يوجد أي خوف من وقوع حادث أمني.جدير بالذكر أن الهجمات في تصاعدت خلال الأسابيع الماضية، حيث شنت طائرات الجيش غارات استهدفت عدة مواقع، تزامنا مع استمرار التوغلات في ريفي درعا والقنيطرة.