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عربي-دولي
رئيس الوزراء العراقي السابق يزور صنعاء
Lebanon 24
20-03-2025
|
02:47
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أجرى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي
زيارة
إلى صنعاء، بالتزامن مع تصعيد عسكري أميركي يستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من
إيران
.
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وقالت مصادر متطابقة إن عبد المهدي وصل إلى صنعاء في إطار جهود وساطة دولية، تسعى إلى تخفيف التوتر المتصاعد في البحر الأحمر.
وأضافت المصادر أن عبد المهدي يحمل رسائل متبادلة بين
الولايات المتحدة
وإيران، وسط عمليات عسكرية أميركية مكثفة تستهدف اليمن منذ
مطلع
الأسبوع الجاري، وتهديدات من واشنطن إلى طهران إن استمرت في دعم الحوثيين.
وأظهر مقطع فيديو نشره القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي، عبد المهدي في صنعاء،
في حين
التزمت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين الصمت بشأن زيارته.
ويعزز ذلك احتمالات وجود مفاوضات غير معلنة بين
الأطراف
المعنية بالأزمة.
وكانت
وكالة
"رويترز" قد كشفت سابقا عن رسالة إيرانية شفهية إلى الحوثيين نقلت عبر مبعوث الجماعة في طهران، تتضمن مقترحات لخفض التصعيد في البحر الأحمر.
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