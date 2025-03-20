رئيس الوزراء العراقي السابق يزور صنعاء

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أجرى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي إلى صنعاء، بالتزامن مع تصعيد عسكري أميركي يستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من .وقالت مصادر متطابقة إن عبد المهدي وصل إلى صنعاء في إطار جهود وساطة دولية، تسعى إلى تخفيف التوتر المتصاعد في البحر الأحمر.وأضافت المصادر أن عبد المهدي يحمل رسائل متبادلة بين وإيران، وسط عمليات عسكرية أميركية مكثفة تستهدف اليمن منذ الأسبوع الجاري، وتهديدات من واشنطن إلى طهران إن استمرت في دعم الحوثيين.وأظهر مقطع فيديو نشره القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي، عبد المهدي في صنعاء، التزمت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين الصمت بشأن زيارته.ويعزز ذلك احتمالات وجود مفاوضات غير معلنة بين المعنية بالأزمة.وكانت "رويترز" قد كشفت سابقا عن رسالة إيرانية شفهية إلى الحوثيين نقلت عبر مبعوث الجماعة في طهران، تتضمن مقترحات لخفض التصعيد في البحر الأحمر.