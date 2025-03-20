فرنسا.. إصابة العشرات في حادث مرور مروع بين 4 حافلات عسكرية

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أصيب 36 شخصا أمس الأربعاء إثر حادث مرور مروع وقع بين 4 حافلات عسكرية فرنسية.وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحافلات كانت تقل أكثر من 120 شخصا، بينهم طلاب من مختلف الأكاديميات ، بما في ذلك الجيش البري والبحرية والقوات الجوية والدرك الوطني. وكان هؤلاء الطلاب في طريق عودتهم من لقاعدة إيفرو الجوية.وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع عندما حاولت مركبة خفيفة التسلل بين الحافلات التي كانت متجهة إلى باريس لحضور ، مما تسبب في حدوث تصادم متسلسل بين الحافلات. وقد تم نشر فرق إغاثة كبيرة في مكان الحادث، بما في ذلك إدارات الإطفاء والإنقاذ، التي عملت على إخلاء المصابين وتأمين .في غضون ذلك، عبر وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن تعاطفه مع المصابين وعائلاتهم في منشور على منصة "X"، قائلا: "قلبي مع المصابين وأسرهم وزملائهم في المدرسة". وأكد أن السلطات تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للمتضررين.