هذا ما كشفه ترامب عن المحادثات مع بوتين وزيلينسكي

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كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ان المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرني فولوديمير زيلينسكي كانت جيدة للغاية.وبحسب ما نقل عنه موقع "بريتبارت" Breitbart، في تصريحات حصرية، قال ترامب إن هدفه "التقريب بين وأوكرانيا.. وخفض الإنفاق الأميركي على دعم كييف".وأشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن "تبرع بالأموال لأوكرانيا، بينما أعطت أوروبا كييف الدعم على هيئة قروض".كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تعكف حاليا على "التوصل إلى مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة لاستعادة أموالنا".هذا وأكد الرئيس الأوكراني، أمس الأربعاء، أنه لم يتعرض لأي ضغط من نظيره الأميركي لتقديم تنازلات إلى موسكو خلال محادثتهما بشأن وقف العملية الروسية.وصرح للصحافيين بعد ساعات من اتصاله الهاتفي مع ترامب الذي أبلغه بتفاصيل محادثته الثلاثاء مع نظيره الروسي بوتين: "لم أشعر اليوم بأي ضغوط. هذه حقيقة"، وفق الأنباء الفرنسية.يشار إلى أن ترامب وزيلينسكي اتفقا بوقت سابق الأربعاء على العمل معاً لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا، خلال ما وصفه البيت الأبيض بأنه مكالمة هاتفية "رائعة" استمرت ساعة واحدة.وفي أول محادثة، منذ مشادة كلامية بالمكتب البيضاوي يوم 28 شباط الفائت، شكر زيلينسكي ترامب على دعم ، واتفقا على اجتماع فرق فنية بالسعودية خلال الأيام المقبلة.وكان الرئيس الأميركي قد كشف الثلاثاء أن مكالمته مع نظيره الروسي كانت "جيدة وبناءة للغاية"، وأنهما ناقشا من عناصر في أوكرانيا.كما أوضح البيت الأبيض أن ترامب وبوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي على وقف محدود لإطلاق النار لمدة 30 يوماً على أهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأن المحادثات التي تستهدف التحرك نحو خطة سلام أوسع ستبدأ "على الفور".(العربية)