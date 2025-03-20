Advertisement

عربي-دولي

احتجزته بتهمة التجسس... إيران تفرج عن الفرنسي أوليفييه غروندو

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1335910-638780621742252061.jpg
Doc-P-1335910-638780621742252061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن إيران أطلقت سراح المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي تحتجزه منذ تشرين الأول 2022 بتهمة "التجسس"، مؤكدا أنه عاد إلى فرنسا.

وكتب ماكرون على منصة "إكس"، أن غروندو (34 عاما) "حر وبين أحبائه"، مضيفا أن الجهود "لن تضعف" لضمان إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين آخرين ما زالا محتجزين في إيران.
Advertisement

ولم يقدم ماكرون تفاصيل إضافية عن ظروف إطلاق سراحه، بعدما أمضى نحو 900 يوم في الحبس.

أما المواطنان الفرنسيان الآخران فهما المعلمة سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري، اللذين تتهمهما السلطات الإيرانية، بعد اعتقالهما في أيار 2022، بإثارة احتجاجات عمالية، وهو أمر نفته عائلتاهما بشدة.

ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على "إكس"، صورة لغروندو في طائرة أثناء عودته إلى بلاده كتب عليها: "محتجز كرهينة في إيران منذ 887 يوما. تم لم شمله مع عائلته وأحبائه وبلده. إنه أمر مريح للغاية".

وأوقف غروندو في شيراز في جنوب إيران في 2022، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر ضد الجمهورية الإسلامية".

ولطالما اتهمت الدول الغربية إيران بتوقيف مواطنيها بناء على تهم ملفقة، في إطار سياسة تقوم على احتجاز رهائن لاستخدامهم كورقة مساومة من أجل الحصول على تنازلات.

وتصف فرنسا مواطنيها المحتجزين في إيران بأنهم "رهائن دولة" احتجزوا تعسفا، وتشدد على براءتهم من كل التهم الموجهة لهم.
مواضيع ذات صلة
ماكرون: إيران تطلق سراح الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022
lebanon 24
20/03/2025 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: إيران تطلق سراح الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022
lebanon 24
20/03/2025 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعلن اعتقال 5 أشخاص في إسطنبول بتهمة التجسس لصالح إيران
lebanon 24
20/03/2025 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنًا بتهمة التجسس لصالح إيران
lebanon 24
20/03/2025 12:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:40 | 2025-03-20
06:11 | 2025-03-20
05:21 | 2025-03-20
05:15 | 2025-03-20
05:10 | 2025-03-20
04:58 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24